Офис Орбана: инструкции из Брюсселя направлены на подготовку к ядерной войне

Правительство Венгрии возмутилось в связи с рекомендациями по безопасности и выживанию, которые поступили гражданам стран ЕС от крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП). Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач заявил, что ЕНП, вместо того чтобы бороться за мир, ведет подготовку к ядерной войне.

Ковач опубликовал выдержку из "стратегии подготовки" населения к военному конфликту, разработанную европарламентариями в Брюсселе.

"Знаете ли вы, что означает сигнал тревоги с помощью сирены? Вам известно, где находится ближайшее убежище? Есть у вас дома на случай чрезвычайных ситуаций набор необходимых вещей, которых хватит на 72 часа, а также таблетки йода?" - спрашивают депутаты из фракции ЕНП и дают европейцам соответствующие рекомендации.

"Эти вопросы не задавались на учениях по ликвидации последствий стихийных бедствий, а были публично поставлены фракцией Европейской народной партии в Брюсселе", - написал госсекретарь на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его мнению, "посыл ясен: они готовятся не к миру, а к резкому обострению ситуации, даже к ядерному сценарию".

"Мы смотрим на это по-другому. [Премьер-министр] Виктор Орбан и национальное правительство работают над тем, чтобы удержать Венгрию от войны. Венгерский народ хочет мира!" - подчеркнул Ковач.

О воинственных настроениях среди лидеров ЕС в последнее время не раз говорил и Орбан. Выступая 17 января на встрече активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", он предупредил, что "в Западной Европе идет настоящая подготовка к войне". По словам премьера, заседания в Брюсселе "превратились в военные советы", на которых обсуждаются вопросы о том, как продолжить финансирование Украины и "победить Россию".