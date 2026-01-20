Гражданам стран Евросоюза разослали инструкции по безопасности и выживанию, подготовленные крупнейшей фракцией Европарламента — Европейской народной партией (ЕНП). Об этом заявил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

«В инструкции содержатся вопросы: „Знаете ли вы, что означает сигнал тревоги с помощью сирены? Вам известно, где находится ближайшее убежище? [На эти вопросы] депутаты дают европейцам ответы“, — сообщил госсекретать, его слова приводит Lenta.ru.

Ковач раскритиковал инициативу ЕНП и обвинил фракцию в эскалации напряженности. По его оценке, авторы документа исходят не из задачи предотвратить конфликт, а из сценария его неизбежности. Он отметил, что подобные материалы, распространяемые от имени крупнейшей политической силы Европарламента, формируют у граждан ощущение приближающейся масштабной войны и подрывают доверие к возможностям дипломатии.