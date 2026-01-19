Владимир Зеленский в рейтинге доверия среди украинцев уступил послу Украины в Великобритании, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам исследования, Зеленскому доверяют 62%. Залужному и Буданову - 72% и 70% соответственно, показатель доверия к ним значительно выше, чем к другим украинским деятелям из сферы обороны и политики, отмечает КМИС.

Опрос проводился с 9 по 14 января методом телефонного интервью. В исследовании принял участие 601 респондент из числа проживающих на подконтрольной Киеву территории Украины. Статистическая погрешность не превышает 5,3%.

Залужного давно называют главным соперником Зеленского на будущих выборах, с этим и связывают отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. Буданов ранее возглавлял Главное управление разведки, однако 2 января Зеленский назначил его главой своего офиса. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, назначением Буданова Зеленский попытался выключить его из президентской гонки.