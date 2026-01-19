Что происходит в мире сегодня: групповой чат против Трампа и дело Тимошенко

В понедельник, 19 января, президент США Дональд Трамп пообещал устранить «российскую угрозу» для Гренландии. В этот же день премьер Японии Санаэ Такаити подтвердила решение досрочно распустить парламент, а в ЛНР без света остались более 100 тысяч жителей.

Трамп снова заговорил о «российской угрозе» для Гренландии

Президент США Дональд Трамп пообещал устранить «российскую угрозу» для Гренландии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, НАТО на протяжении 20 лет призывает Данию устранить «российскую угрозу» для Гренландии. Он отметил, что Дания, «к сожалению, ничего не смогла с этим поделать». Президент США заявил, что «теперь пришло время, и это будет сделано».

Лидеры ЕС обсуждают Трампа в групповом чате

Угроза президента США Дональда Трампа ввести карательные пошлины против любой страны, которая попытается помешать ему захватить Гренландию, стала «последней каплей» для многих европейских правительств, включая самых давних и лояльных союзников Америки, пишет Politico. «Развод» с США, по их мнению, теперь неизбежен. В частных разговорах обеспокоенные европейские чиновники называют гренландские планы Трампа «безумием», заявляя, что он заслуживает самых жестких ответных мер со стороны Европы.

Европейские лидеры, включая британского премьера Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Фридриха Мерца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, финского лидера Александра Стубба и премьера Италии Джорджу Мелони, регулярно переписываются друг с другом - часто в одном и том же групповом чате. За последний год они выработали рутину обмена сообщениями всякий раз, когда Трамп совершает что-то «дикое и потенциально опасное». Эта «неформальная, но активная» система известна как «Вашингтонская группа» (в нее входят лидеры, посетившие Белый дом вместе с Владимиром Зеленским в августе прошлого года). В течение последнего года подход участников чата в основном заключался «в сохранении спокойствия».

Премьер Японии досрочно распустит парламент

Японский премьер Санаэ Такаити 19 января подтвердила свое решение досрочно распустить нижнюю палату парламента для проведения выборов. Об этом сообщает Kyodo.

По словам премьера, она хочет, чтобы японцы прямо решили, можно ли доверить ей управление страной. Такаити указала, что в Японии граждане не могут напрямую выбирать премьер-министра. Однако выборы в нижнюю палату парламента определяют состав правительства. У партии Такаити сейчас нет большинства ни в одной из палат. Кроме того, из состава ее правящей коалиции вышла партия «Комэйто».

Суд в Киеве рассмотрит запрос на арест имущества Тимошенко

Украинский высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство об аресте имущества лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание по делу пройдет в закрытом режиме. Ранее против Тимошенко возбудили дело о коррупции. Суд выпустил ее под залог более чем в 33 миллиона гривен.

Более 100 тысяч жителей ЛНР остались без света

Из-за внештатной ситуации в ЛНР без света остались более ста тысяч жителей. Об этом сообщили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности региона

По данным чиновников, обесточен 31 населенный пункт ЛНР, еще пять частично остались без электроэнергии. Восстановительные работы затруднены сложной оперативной обстановкой и погодными условиями.