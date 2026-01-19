ЕК выступила с заявлением в ответ на новые пошлины Трампа

Еврокомиссия (ЕК) призвала США "к сдержанности и диалогу" в ответ на угрозы введения новых пошлин американским президентом Дональдом Трампом против сторонников территориальной целостности Дании. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"ЕС рассчитывает избежать новых американских тарифов и не считает необходимым эскалацию напряженности в отношениях с США", - сказал он.

Племянница Трампа призвала Европу дать ему отпор

"Контакты с США продолжаются на всех уровнях. Иногда лучшая политика - это сдержанность и ответственное руководство ЕС", - сказал он.