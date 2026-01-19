«Демонтаж Евроколхоза»: поляки предсказали будущее Евросоюза

Польский политолог Адам Веломский заявил, что на фоне последних действий президента США Дональда Трампа в Европе снова «полюбили» российского лидера Владимира Путина. Об этом Веломский написал в соцсети X, сообщает ИноСМИ.

Веломский обратил внимание на недавние заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Песков отметил, что Кремль позитивно оценил сигналы из Рима, Парижа и Берлина о диалоге с Москвой.

По версии Веломского, Европа осознала, что больше не может рассчитывать на военную защиту со стороны США, и Америка «стала угрозой». Политолог отметил, что в этой ситуации Путин «вдруг стал как-то лучше, да и вообще, он всем всегда нравился».

«У нас начнут прыгать от радости, когда им скажут снова полюбить Россию после (вероятно, неизбежной) очередной перезагрузки», - написал один из читателей Веломского.

«Британцы - самые разъяренные ослы, которые хотят продолжать драться с русскими... Путин не забудет пьяного [экс-премьера Британии] Бориса [Джонсона] в Стамбуле, и Польша тоже в беде, потому что [экс-президент Анджей] Дуда тоже наворотил дел», - заявил другой пользователь.

«Только в Польше закрыли консульства, запретили въезд российским спортсменам и постоянно угрожают Путину… Мы в мрачном положении…», - добавил еще один комментатор.