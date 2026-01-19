Стало известно, чем может закончиться конфликт ЕС и США из-за Гренландии

Представители стран – членов Евросоюза выразили солидарность с Данией в вопросе Гренландии и осудили тарифные угрозы президента США Дональда Трампа. Чем может обернуться противостояние ЕС и США, разбиралась газета «Ведомости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американский контроль над Гренландией - автономным арктическим островом в составе Дании – является приоритетом национальной безопасности. В Белом доме отметили, что Трамп рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».

На этом фоне Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания направили своих солдат в Гренландию для участия в учениях «Арктическая стойкость». 17 января Трамп сообщил о введении в феврале пошлин в размере 10% на товары стран-участниц маневров, поставляемые в США. А с 1 июня тариф должен вырасти до 25%.

«Пошлина будет действовать до тех пор, пока не будет достигнута сделка по полной покупке Гренландии», – подчеркнул Трамп.

В ответ глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об опасности такого рода ультиматумов, призвала решать проблему «в рамках НАТО», а также предупредила, что «тарифы могут сделать Европу и Соединенные Штаты беднее». А упомянутые Трампом страны опубликовали совместное заявление, в котором выразили солидарность с Данией и осудили тарифные угрозы.

При этом некоторые западные эксперты допустили отказ ряда европейцев от американских военных баз на территории своих стран в случае «захвата Гренландии». А французское издание Le Monde сообщило со ссылкой на окружение президента Эммануэля Макрона о его желании активировать против США специальный механизм ACI, который предусматривает не только ответное повышение пошлин, но и ограничения на госзакупки и инвестиции, а также усиление экспортного контроля.

При этом автор Telegram-канала «Внешпол» Алексей Наумов усомнился в том, что в ЕС способны ответить так, чтобы изменить поведение Трампа. По его мнению, в Брюсселе не хотят ссориться с американским лидером, так как рассчитывают на продолжение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

ЕС будет затягивать все процессы в ожидании промежуточных выборов, на которых партия Трампа, по прогнозам, может потерпеть поражение, что лишит американского президента части власти, уверен эксперт.

В свою очередь научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин обратил внимание на то, что Гренландия и так в течение 80 лет тесно связана с США с военно-технической точки зрения.

Однако администрация Трампа считает европейцев «слабыми и неорганизованными, поэтому может рассчитывать на то, что и остров получится взять, и торговую сделку с ЕС финализировать», констатировал он.

Напомним, что ранее Вашингтон и Брюссель достигли экономического соглашения, в рамках которого к европейскому экспорту в США применяются ставки в размере 15%, а Европа открыл рынки для американских товаров с нулевой ставкой. По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, этот документ стал «позорным» для Европейского союза и американский лидер буквально «вытер пол» главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.