Спецпосланник Трампа отстранен от участия в гонке на упряжках в Гренландии

Спецпосланника президента США Дональда Трампа Джеффа Лэндри отстранили от участия в гренландских гонках на собачьих упряжках. Об этом заявила пресс-служба Федерации ездовых собак Гренландии (KNQK) на своей странице в социальных сетях.

Отмечается, что приглашение было в одностороннем порядке отозвано туристической компанией, которая ранее направило его без ведома KNQK. Ассоциация считает «неприемлемым внешнее политическое давление», поэтому участие Лэндри неуместно для традиционного местного события.

«Туристическая компания, пригласившая губернатора США Джеффа Лэндри, в одностороннем порядке отозвала свое приглашение», – говорится в заявлении KNQK.

Напомним, датские официальные лица не будут участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе. Это решение было принято на фоне обостряющегося спора вокруг Гренландии.

Между тем, повестка саммита в Давосе в была скорректирована, чтобы больше времени уделить обсуждению ситуации с Гренландией. Отмечается, что изначально «переговоры должны были быть посвящены Украине».