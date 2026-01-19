Обзор иноСМИ: костры в Киеве и будущее российского «Хищника»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Оборонная промышленность США переживает кризис»

Американская оборонная промышленность переживает трудный период, и плана по выходу из него пока нет, сообщает Bloomberg. Вместо того чтобы сокращать масштабы проблемы, администрация президента США Дональда Трампа, похоже, стремится к прогрессу на всех фронтах, используя при этом рычаги давления для ускорения этого процесса. Россия и Китай вырвались вперед в разработке оружия следующего поколения, к примеру, гиперзвуковых ракет. Скорость и маневренность такого оружия настолько велики, что этим ракетам не могут противостоять традиционные системы обороны. США отстали в области таких разработок из-за длительных сроков закупок и развертывания, считают опрошенные Bloomberg эксперты.

В случае с Китаем США сталкиваются с еще одной проблемой - масштабность производства. Производственная база Китая обеспечивает такой уровень выпуска оружия, который не могут повторить американские компании, к тому же по гораздо более низким ценам. По словам одного из экспертов, если бы Китай мог производить человекоподобных роботов или автономные дроны по цене в 20 процентов от установленной стоимости, это имело бы огромное значение на поле боя, даже если бы скорость самой быстрой боевой машины КНР составляла всего 80 процентов от американской. Трамп хочет увеличить расходы на оборону более чем на 50 процентов к 2027 году - до 1,5 триллиона долларов. Однако одно лишь вливание денег вряд ли поможет: стране нужна другая оборонно-промышленная база. Конкуренция в США снизилась, многие компании объединились в гигантские корпорации. Но именно конкуренция - ключ к инновациям и повышению производительности, подчеркивается в статье.

«Костры и танцы: как украинцы согреваются во время самой суровой зимы»

C 8 января во многих киевских домах нет отопления, рассказал телеканал CNN. На прошлой неделе температура в городе опускалась до минус 19 градусов. Украинские власти назвали эту зиму самой суровой за последние 20 лет. В середине января Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по состоянию на 15 января без отопления оставались 300 многоэтажных зданий. Сообщения об аварийных отключениях электроэнергии поступают со всей страны. На прошлой неделе было так холодно, что некоторые дизельные генераторы перестали работать. В некоторых жилых комплексах Киева во время отключений электроэнергии соседи собираются во дворах, чтобы вместе готовить еду на костре и общаться. В соцсетях распространяются видеоролики, на которых люди жарят мясо, пьют горячие напитки и танцуют, чтобы согреться.

«Германская недемократическая республика: на пути к диктатуре центра»

Спустя почти год после федеральных выборов над Германией нависла гнетущая атмосфера разочарования, пишет Berliner Zeitung. Германия погрязла в хроническом тупике реформ, а самодовольная элита страны и пассивные подданные избегают всего нового. Экспорт падает, государственный долг растет (как и число банкротств), к 2025 году было потеряно сто тысяч рабочих мест в промышленности, и ни одна из обещанных реформ даже не начала воплощаться в жизнь. Ощутимых успехов удалось достичь только в борьбе с просителями убежища: количество первичных заявлений от беженцев сократилось вдвое, примерно до 113 тысяч. Те, кто считает миграцию корнем всех немецких бед, потирают руки от радости, но они ошибаются.

Где же реформы энергетической политики, пенсионной системы и фондов социального обеспечения? Общественное вещание и так называемые ведущие СМИ, все западногерманские, отличаются в лучшем случае нюансами. Весь политический центр, от правого крыла ХДС до левого крыла социал-демократов, сведен к некой смеси, которая «устало и без воображения провозглашает статус-кво как не имеющий альтернативы». Ощутимое стремление власти очистить политическое и общественное пространство от «ложных мнений» и предполагаемой дезинформации, безусловно, выдает авторитарные тенденции. Постоянно высокие цены на энергоносители действуют как особый налог на создание добавленной стоимости в промышленности. Инвестиции откладываются или переносятся, а демографический разрыв увеличивается.

«Сможет ли новый российский «Хищник» сравниться с МиГ-25Р?»

В России объявили о разработке стратосферной многофункциональной беспилотной платформы «Хищник», предназначенной для дальних высотных полетов для частичной замены некоторых функций спутниковых и наземных систем, пишет Military Watch Magazine. Разработанный для полетов на низких дозвуковых скоростях 0,46 Маха, аппарат будет иметь дальность полета в 12 тысяч километров, рабочую высоту 15 тысяч метров и полезную нагрузку до 500 килограммов. Он будет оснащен искусственным интеллектом, режимом 3D-сканирования и сможет осуществлять исследование ближнего космоса. Датчики «Хищника» смогут предоставлять данные для целеуказания в рамках противоспутниковой борьбы.

Сравнивая «Хищника» с самым известным российским стратегическим разведывательным самолетом МиГ-25Р, находившимся на вооружении до 2013 года, можно заметить существенную разницу в философии проектирования, отмечает MWM. МиГ-25 - обладатель мирового рекорда высоты (37 650 метров), и обычно работает на высоте около 22 тысяч метров для стратегической разведки. Эти два самолета также находятся на противоположных концах спектра по скорости: крейсерская скорость МиГ-25 составляет 2,4 Маха, а максимальная скорость достигает 3,2 Маха. «Хищник» и МиГ-25 были разработаны с разницей более чем в 60 лет, и хотя оба предназначены для высотной разведки, у них совершенно разные конструктивные принципы. «Хищник», вероятно, будет иметь гораздо меньшие затраты на техническое обслуживание и в гораздо большей степени полагаться на свою передовую авионику для проведения разведки без пролета над целями. МиГ-25, напротив, был разработан для работы в сильно защищенном воздушном пространстве.

«Арктика - «банкомат» России»

Российские власти ответили на последние действия США и европейских стран в отношении Гренландии, заявив, что «НАТО начала ускоренную гонку милитаризации на Севере, наращивая свое военное присутствие под фиктивным предлогом растущей угрозы со стороны Москвы и Пекина», пишет ABC.es. В том же заявлении отмечается, что главная цель этих обвинений - «разжигание антироссийских и антикитайских настроений». Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, у России нет мотивов для захвата Гренландии. Однако Москва действительно заинтересована в Арктике как по экономическим, так и по военным причинам, подчеркивается в статье. По словам ее автора, именно там, «в самом сердце холодных северных земель России, президент РФ Владимир Путин хранит всевозможные богатства». Эксперт по Арктике Марцио Миана назвал Арктику российским «банкоматом». В Арктике есть всё - от углеводородов, жизненно важных для экономики РФ, до различных минералов, таких как золото и алмазы; и даже так называемые редкоземельные элементы, которые находятся в центре внимания многих правительств.

Два основных российских месторождения нефти расположены в Арктике, полностью или частично. В Якутии, самом холодном населенном регионе планеты, согласно данным российского правительства, находятся 82 процента запасов алмазов страны, 17 процентов урана и сотни миллионов тонн нефти. Россия контролирует почти половину Северного полюса. Однако РФ делит это пространство со странами НАТО, и Москва готова защищать свои арктические интересы. В 2027 году Россия планирует развернуть радары, превосходящие уже существующие в регионе, и модернизировать ледоколы, уже работающие в арктических водах. После захвата нефтяных танкеров американскими властями Москва, как ожидается, усилит защиту судов, использующих Северный морской путь через российскую Арктику. Этот торговый маршрут становится всё более жизнеспособным из-за сокращения ледового покрова.