Страны Европы годами избегали прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным, такая возможность для них может быть упущена.

Такую точку зрения в интервью венгерскому изданию Mandiner высказал глава правительства Чехии Андрей Бабиш. Он отметил, что в Европе всё больше говорят о необходимости вести с Путиным прямые переговоры.

«Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого», — сказал Бабиш.

Путина пригласили в «Совет мира»

Ранее турецкий аналитик Ариф Сабри Эфенди допустил, что ЕС в ближайшее время может смягчить позицию по России и Украине.