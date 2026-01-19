Лукашенко похвалил Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил своего американского коллегу Дональда Трампа за прямоту высказываний по Венесуэле.

Его слова передает агентство «БелТа».

«Смотрите, он открыто говорит: "Нам надо Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ — все там есть". Он открыто об этом говорит», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отдельно отметил, что и он, и дипломаты такого рода высказываний не приемлют.

8 января Александр Лукашенко заявил, что сценарий Венесуэлы, где произошел захват президента страны Николаса Мадуро, в Белоруссии нереален.

«Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено», — объявил тогда президент Белоруссии.

3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Они были вывезены из Венесуэлы. Позже глава Белого дома сообщил, что Вашингтон нанес успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.