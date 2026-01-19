Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о снижении численности Китая и рассказал о причинах демографических проблем в этой стране.

Ранее Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР опубликовало данные, согласно которым население страны за 2025 год сократилось на 3,39 миллиона человек и составило 1,404 миллиарда. Коэффициент рождаемости за год составил 5,63 промилле, в то время как коэффициент смертности - 8,04 промилле. В 2025 году в Китае мужское население насчитывало 716,85 миллиона человек, а женское — 688,04 миллиона, говорится на сайте бюро. СМИ отмечали, что население Китая продолжает сокращаться четвертый год подряд.

Снижения численности населения – это острейшая проблема для Китая, подчеркнул специалист.

И у этой проблемы есть несколько основных причин – это урбанизация, демографический переход, а также повышение уровня доходов китайцев, что, как известно, в отрицательном ключе коррелируется с рождаемостью. Сейчас в Китае сказывается ошибочная и катастрофическая для страны политика ограничения рождаемости, которую там проводили в период с 1980-х по 2000-е годы, разрешая семьям иметь только одного ребенка. Тогда ограничивать рождаемость пытались многие развивающиеся страны, но в полной многие это получилось только у Китая - из-за силы государственного аппарата и его способности удерживать коррупцию под относительным контролем. В итоге китайцы резко обрушили себе рождаемость. Численность населения по инерции продолжала расти, но некоторые специалисты предсказывали Китаю серьезные проблемы еще в 90-е годы прошлого века. Василий Кашин Политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам

На ситуации с рождаемостью в Китае также отразились особенности социально-экономической модели страны, отметил эксперт.

«Пекин очень поздно занялся созданием системы социального обеспечения. По сути, эта работа развернулась только при Си Цзиньпине. До него - до начала 2010-х годов - пенсионная система Китая охватывала всего 17% населения страны, а бесплатной медицины для подавляющей части китайцев в реальности не существовало. При этом сейчас пенсионной системой формально охвачено практически все население Китая, но в реальности около половины китайцев получают незначительную пенсию, которой зачастую не хватает на удовлетворение даже базовых потребностей. На все это наслаивается характерное для государства тотальное нарушение трудового законодательства частным бизнесом. Предприниматели часто создают своим работникам очень суровые условия труда с постоянными переработками», - рассказал Кашин.

Низкий уровень доступности жилья и сверхвысокий уровень конкуренции в сфере образования также отразились на численности населения Китая, добавил он.

«Родителям в Китае очень трудно дать своему ребенку хорошее образование. Конкуренция в этой сфере просто убийственная! Если у семьи в Китае есть какие-то амбиции, то у ребенка из этой семьи просто нет детства - он круглые сутки тратит на зубрежку. А родители при этом оплачивают его бесчисленные дополнительные занятия», - сказал он.

В последние годы китайские власти пытаются бороться с демографическими проблемами, добавил политолог.

«Сначала китайцам запрещали рожать много детей, а сейчас их упрашивают это делать и создают соответствующие стимулы. Но зачастую люди этого уже не хотят, так как дать ребенку приемлемое образование в Китае все еще очень трудно и дорого, так как в стране, несмотря на усилия правительства, по-прежнему сохраняются проблемы с доступностью жилья. Кроме того, у людей изменились их жизненные стратегии. В итоге мы видим вот такую демографическую ситуацию. Китайские власти пытаются решить проблему, выстраивая новую систему соцобеспечения и проводя работу по повышению доступа к образованию. Но пока этого недостаточно. И пока непонятно, удастся ли китайским властям развернуть тренд, связанный с сокращением численности населения», - заключил Кашин.

Ранее сообщалось, что Китай впервые за 30 лет ввел НДС на контрацептивы.