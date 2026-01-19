Племянница Трампа призвала Европу дать ему отпор

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп прокомментировала статью The New York Times (NYT) и призвала Европу дать американскому лидеру отпор. Об этом она написала на странице в соцсети X.

Она сослалась на статью газеты, в которой говорится, что европейские чиновники склоняются к переговорам с Вашингтоном, а не к ответным мерам из-за угрозы Трампа.

«Я чертовски устала от провальной стратегии переговоров и умиротворения. Это только придает ему силы. Дайте ему отпор!» — заявила племянница главы Белого дома.

Ранее Мэри Трамп неоднократно резко критиковала дядю. Она также рассказала, что американский лидер не умеет завязывать ботинки. По ее словам, Дональд Трамп «довольно хорошо сочетает снижение когнитивных способностей с нарциссизмом» и обладает концентрацией внимания, как у младенца.