Западные санкции не обрушили, а лишь укрепили экономику России. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В публикации уточняется, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, российская экономика не рухнула и продемонстрировала способность к адаптации. Авторы отмечают, что Москве удалось компенсировать внешнее давление за счет переориентации торговли на дружественные страны, мобилизации внутренних ресурсов и бюджетной политики, ориентированной на безопасность.

Кроме того, в статье перечисляются ключевые факторы укрепления российской экономики: рост оборонно-промышленного комплекса, импортозамещение, формирование новых производственных цепочек и углубление сотрудничества с Китаем и странами Глобального Юга. Эта модель в статье описывается как «военное кейнсианство».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз (ЕС) планирует принять 20-й пакет санкций против России в феврале.