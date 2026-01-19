Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп миром на Украине хочет добиться перезагрузки отношений с Российской Федерацией, пишет Politico.

Политические условия больше не будут способствовать перезагрузке отношений между Соединенными Штатами и Россией, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, именно поэтому хозяин Белого дома, несмотря на неоднократные препятствия, по-прежнему полон решимости добиваться мира на Украине.

В статье речь идет о том, что Вашингтону нужно восстановление отношений с российской стороной, поскольку он не желает сближения Российской Федерации с Китайской Народной Республикой.