США призвали не раздувать «китайскую угрозу» для личных интересов

США должны прекратить упоминать «китайскую угрозу» для того, чтобы оправдать реализацию своих личных интересов. Об этом заявил, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы регулярно поднимает вопрос об аннексии Гренландии, которая входит в состав Датского королевства. Американский лидер даже предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, то «остров достанется России или Китаю».

«Мы призываем США прекратить использовать так называемую «китайскую угрозу» в качестве предлога для преследования собственных интересов», - заявил сегодня в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Он также отметил, что Китай исходит из того, что фундаментом нынешнего миропорядка является «международное право, основанное на целях и принципах Устава ООН», и оно «должно соблюдаться».

В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США.

При этом Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания направили своих солдат в Гренландию для участия в учениях «Арктическая стойкость». 17 января Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% на товары стран-участниц маневров, поставляемые в США. А с 1 июня тариф должен вырасти до 25%.