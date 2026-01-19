Председатель 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН Анналена Бербок упрекнула администрацию президента США Дональда Трампа в том, что своей политикой по Гренландии Вашингтон "стреляет себе в ногу". По ее словам, принцип "Америка прежде всего" обособил страну на международной арене и на практике означает "Америка сама по себе".
"Если мы посмотрим на события последних месяцев, то в рамках ООН, на мировой арене наступило время не только политики "Америка в первую очередь" - это также означает "Америка сама по себе". В последние месяцы и недели я видела на Генеральной Ассамблее, которую я возглавляю, как часто США на голосовании оставались в одиночестве или в компании 2-3 стран. В средне- и долгосрочной перспективе это не в интересах США. Но, очевидно, у Трампа есть свои причины, почему он так поступает", - сказала она в эфире радиокомании Deutschlandfunk, рассуждая о политике Трампа по Гренландии.
Говоря о предстоящем 19-23 января Всемирном экономическом форуме в Давосе, Бербок рекомендовала представителям бизнеса призывать США к экономическому сотрудничеству так же активно, как это делают политики других государств.
"Защита порядка, основанного на правилах, абсолютно отвечает нашим собственным интересам, потому что Устав ООН - это наша страховка, а давление с использованием таких механизмов, как пошлины, поставит под вопрос устройство мировой экономики. Не только Германия как одна из ведущих стран-экспортеров мира заинтересована в сохранении экономического порядка, но также и США, потому что то, что делает президент США, - это выстрел в собственную "экономическую" ногу. Я имею в виду тот факт, что у США самый высокий государственный долг. Они кровно заинтересованы в том, чтобы продолжать торговлю", - пояснила Бербок.