Председатель 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН Анналена Бербок упрекнула администрацию президента США Дональда Трампа в том, что своей политикой по Гренландии Вашингтон "стреляет себе в ногу". По ее словам, принцип "Америка прежде всего" обособил страну на международной арене и на практике означает "Америка сама по себе".

"Если мы посмотрим на события последних месяцев, то в рамках ООН, на мировой арене наступило время не только политики "Америка в первую очередь" - это также означает "Америка сама по себе". В последние месяцы и недели я видела на Генеральной Ассамблее, которую я возглавляю, как часто США на голосовании оставались в одиночестве или в компании 2-3 стран. В средне- и долгосрочной перспективе это не в интересах США. Но, очевидно, у Трампа есть свои причины, почему он так поступает", - сказала она в эфире радиокомании Deutschlandfunk, рассуждая о политике Трампа по Гренландии.

Говоря о предстоящем 19-23 января Всемирном экономическом форуме в Давосе, Бербок рекомендовала представителям бизнеса призывать США к экономическому сотрудничеству так же активно, как это делают политики других государств.

