Трамп перестал думать о мире из-за Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не обязан думать о мире, поскольку ему не дали Нобелевскую премию мира. Это следует из письма американского лидера премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, которое опубликовал журналист телеканала PBS Ник Шифрин в соцсети X.

"Дорогой Йонас, Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил более 8 войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире..." - приводит журналист отрывок из письма Трампа.

По словам американского лидера, Дания не может защитить Гренландию от России или Китая. Он также задается вопросом, откуда у Копенгагена есть "право собственности" на остров, так как "письменных документов нет, известно только, что сотни лет назад там причалила лодка".

Политик также заявил, что мир не будет в безопасности, пока США не установят полный контроль над Гренландией.

До этого венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо подарила президенту США свою медаль Нобелевской премии мира.