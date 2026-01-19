В ЕС обсуждают создание нового альянса в сфере безопасности без США

В Европе на фоне разногласий с Вашингтоном обсуждают возможность создания нового альянса в сфере безопасности без участия США.

© Global look

Об этом пишет Politico.

Отмечается, что основой для нового альянса может стать «коалиция желающих».

«Новое соглашение не исключит сотрудничества с Америкой, но и не будет воспринимать его как нечто само собой разумеющееся», — говорится в материале.

По данным издания, высокопоставленные европейские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп больше не является для Европы надёжным торговым партнёром и союзником в сфере безопасности.

