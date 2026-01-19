Украина становится все более разобщенной, с годами увеличивается дистанция между военными и гражданским населением, в большинстве случаев это обусловлено усталостью населения из-за продолжающегося конфликта, пишет испанская газета Pais, ссылаясь на военнослужащих ВСУ.

"Страна становится все менее объединенной, с годами изменения становятся значительными. Это усталость", - поделилась своей точкой зрения лейтенант вооруженных сил Украины Мария Ана.

По словам другого военнослужащего ВСУ с позывным "Механ", на Украине люди живут во все более разделенных мирах.

Ранее депутат Рады Анна Скороход заявила, что многим украинцам уже без разницы, под каким флагом жить, лишь бы прекратилось вооруженное противостояние.

Как отметила украинский парламентарий, уровень ненависти и усталости в обществе уже достиг критической точки. Нардеп также поддержала урегулирование конфликта и указала на размеры кладбищ, которые говорят о колоссальных потерях вооруженных сил Украины.