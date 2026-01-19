В Европе увидели шанс на перезагрузку отношений с Россией
Ситуация вокруг Соединенных Штатов и Гренландии может привести к восстановлению отношений между Россией и странами Европейского союза (ЕС). Об этом в соцсети X заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.
По мнению Доткома, притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию в конечном итоге приведут не к ослаблению или распаду ЕС, а к международной изоляции самих Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что Брюссель готовится к принятию «самых решительных мер» против Вашингтона, чтобы удержать американского президента от попыток захватить контроль над Гренландией.