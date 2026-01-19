Президент Сирии отменил визит в Германию

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Германию, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Отмечается, что визит аш-Шараа в Германию был запланирован на 20 января. Он должен был встретиться с президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцом.

"Аш-Шараа отменил свой визит в Берлин", - говорится в сообщении.

Авторы публикации не привели причин отмены визита. До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин вечером 23 декабря принял в Кремле главу МИД Сирии Асада аш-Ширбани и министра обороны республики Мухаррафа Абу Касру.

По словам Лаврова, между Путиным и представителями Сирийской Арабской Республики были достигнуты договоренности о том, как развивать торгово-экономические связи двух стран при обоюдной выгоде, на основе того фундамента, который был заложен в прошлые годы. Министр также подчеркнул, что Россия безоговорочно подтвердила приверженность суверенитету, территориальной целостности, независимости Сирии.