В США предсказали «освобождение» трех стран

Президент США Дональд Трамп осуществляет «демократическое преобразование мира» и до конца своего срока может посетит «свободные» Иран, Кубу и Венесуэлу, где его встретят как героя. Об этом заявил журналист Марк Александр Тиссен, слова которого приводит Telegram-канал Пул №3.

По мнению Тиссена, вполне можно представить, что на Ближнем Востоке уничтожены ливанское движение «Хезболла» и радикальное палестинское движение ХАМАС, а «Иран - свободная и демократическая страна».

«Давайте выйдем за пределы Ближнего Востока. Венесуэла могла бы стать свободным демократическим союзником Америки, который работает с нами над снижением цен на нефть и всем остальным», - заявил журналист.

Марк Александр Тиссен также выразил уверенность, что на фоне роста цен на венесуэльскую нефть Куба также «станет свободной страной».

«Это и есть демократическое преобразование мира, невиданное со времен Рональда Рейгана и революции 1989 года. И это может произойти при Трампе. Я предсказываю в вашем шоу, что Дональд Трамп, прежде чем покинет свой пост, посетит свободный Иран, свободную Гавану и свободный Каракас, и будет встречен как герой в каждой из этих столиц», - заявил он.

Напомним, что в ночь на 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе. Их доставили в Нью-Йорк для судебных разбирательств, Мадуро вменяют «наркотерроризм», а также владение оружием и взрывчаткой «с целью навредить США».

После чего Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, и призвал страну заключить сделку с США, «пока не слишком поздно». Власти Кубы в ответ сообщили о готовности страны защищаться, опровергли обвинения в «шантаже и наемничестве», обвинили США в том, что они «превращают в бизнес все, включая человеческие жизни».

В свою очередь власти Ирана заявили, что за вспыхнувшими в стране протестами стоят США. При этом в начале января президент США Дональд Трамп пообещал нанести удары по Ирану. Однако позднее стало известно, что американский лидер решил отказаться от ударов по Ирану и призвал иранскую сторону воздержаться от атак.