Что произошло в мире 19 января: контроль над Суданом и боевой налет на Англию

19 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — контроль над Суданом и боевой налет на Англию. Подробности — в материале «Рамблера».

Контроль над Суданом

19 января 1899 года между Великобританией и Египтом было подписано соглашение о кондоминиуме. Этот документ предусматривал совместное управление территорией Судана, но на практике Восточный Судан стал колонией Англии. Все гражданские и исполнительные полномочия сосредоточились в руках генерал-губернатора, которого могли назначить или уволить только с одобрения Англии. Египетское правительство не имело права принимать решения в Судане без согласия и одобрения генерал-губернатора. Любая иностранная держава могла открыть консульство в Судане только с разрешения Англии.

Немецкие дирижабли совершили первый боевой налет на Англию

В ночь с 19 на 20 января 1915 года немецкие дирижабли L.3 и L.4 впервые атаковали Англию, нанеся удар по прибрежным городам Норфолка. Изначально они планировали атаковать объекты у реки Хамбер, но сильный ветер заставил их сбросить бомбы на Грейт-Ярмут, Шерингем, Кингс-Линн и окрестные деревни. В результате налета погибли четыре человека, еще 16 получили ранения. Ущерб составил 7740 фунтов стерлингов. Это событие стало первой в истории и в рамках Первой мировой войны воздушной бомбардировкой Германии против Британских островов.

Двор Петра II переехал из Петербурга в Москву

19 января 1728 года двор императора Петра II переместился из Санкт-Петербурга в Москву. Это решение было принято Верховным тайным советом с целью ограничить реформы Петра I и восстановить экономику, которая понесла ущерб. В столицу следовали не только царь, но и гвардия, а также многочисленные государственные учреждения и их сотрудники, имевшие в Москве дома и усадьбы. 25 февраля (7 марта) 1728 года в Успенском соборе Московского Кремля прошла коронация Петра II.

Бенедикт VI взошел на Святой Престол в качестве 134-го Папы Римского

134-й Папа Римский возглавлял Ватикан с 19 января 973 года по июнь 974 года. Его короткое правление совпало с формированием Священной Римской империи и периодом перехода власти между германскими императорами Оттоном I Великим и Оттоном II Рыжим. В это время шла острая борьба за влияние среди римских аристократических родов, таких как Кресцентии и Тускулани.

Ирина Слуцкая завоевала титул семикратной чемпионки Европы

19 января 2006 года российская спортсменка Ирина Слуцкая завоевала титул семикратной чемпионки Европы в женском одиночном катании. Ее победы на европейских первенствах пришлись на 1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005 и 2006 годы. Слуцкая превзошла достижения таких выдающихся фигуристок, как Соня Хени из Норвегии и Катарина Витт из Германии, которые по шесть раз становились чемпионками Европы.