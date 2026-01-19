Евросоюз утратил авторитет и не имеет морального права указывать России, как себя вести. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю.

По его мнению, сейчас в Европе нет никого, «даже в самых антироссийских кругах», кто сказал бы, что у Евросоюза «остался хоть какой-то моральный авторитет».

«Россия не ожидает и не должна ожидать никаких разрешений от Евросоюза», — уверен Чей Боуз.

Ранее Евросоюз представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению новых угроз, включая военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что к 2030 году сформируется новый миропорядок, Европа должна готовиться к нему, укрепляя свою безопасность. По ее мнению, «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания».

На этом фоне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готова к военной конфронтации с Россией.