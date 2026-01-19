В Европе захотели жесткого возмездия против Трампа

В Европе считают, что президент США Дональд Трамп заслуживает «жесткого возмездия» за стремление заполучить Гренландию. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Наедине встревоженные европейские чиновники называют стремление Трампа аннексировать суверенную датскую территорию "безумным" и "сумасшедшим", (...) заявляя, что он заслуживает самого жесткого возмездия со стороны Европы», --утверждается в публикации.

По данным издания, в Европе считают притязания Трампа неспровоцированными и опасаются, что он вошел в «режим воина» после операции американский военных в Венесуэле. Неназванный европейский дипломат признал, что Европу критикуют за слабость перед Трампом, однако подчеркнул, что существуют красные линии. Он отметил, что политика главы Белого дома воспринимается как «шаг, зашедший слишком далеко».

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к принятию «самых решительных мер» против Соединенных Штатов, чтобы удержать американского президента от попыток захватить контроль над Гренландией.