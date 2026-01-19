Глава Минфина Германии: Трамп перешел границы допустимого

Президент США Дональд Трамп перешёл границы допустимого, угрожая аннексировать Гренландию, входящую в состав Дании, заявил министр финансов Германии Ларс Клингбейл.

Об этом пишет Bloomberg.

«Мы постоянно сталкиваемся с новыми провокациями, мы постоянно сталкиваемся с новым антагонизмом, которого добивается президент Трамп, и здесь мы, европейцы, должны дать понять, что предел достигнут», — сказал Клингбейл.

Ранее издание Politico писало, что лидеры стран — участниц Европейского союза, в том числе государств — членов «коалиции желающих», обсуждают политику главы американской администрации в групповом чате.