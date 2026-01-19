Французские военнослужащие, в отличие от части политического руководства, не хотят вступать в конфликт с РФ, поскольку осознают его бесперспективность и уважают Россию.

Об этом в интервью ТАСС сообщил французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

"Франция не поддерживает агрессию против России. Никто не хочет воевать с Россией. Даже французские военные не хотят", - сказал он в ответ на вопрос, поддерживают ли французы антироссийский курс правительства.

Сорлин отметил, что у него много знакомых и друзей в армии.

"Я могу вас заверить: младшие и средние офицеры - в отличие от штабных, которые занимаются больше политикой, - не хотят войны с Россией. Солдаты - тоже", - сказал он.

По словам политика, это объясняется двумя причинами: "Во-первых, они понимают, что шансов нет, а во-вторых, они Россию уважают".

Ранее Сорлин рассказал ТАСС о крайне ограниченных возможностях французской армии. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон делает из России врага, чтобы отвлечь внимание от проблем в собственной стране.

Полный текст интервью будет опубликован 20 января.