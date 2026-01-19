Население Китая резко сократилось

Население Китая сократилось на 3,39 миллиона человек за 2025 год и составило 1,404 миллиарда. Об этом в понедельник, 19 января, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Согласно информации бюро, в прошлом году население Китая, без учета резидентов Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранных граждан, достигло 1,404 миллиарда человек. Это на 3,39 миллиона меньше по сравнению с 2024 годом.

Коэффициент рождаемости за 2025 год составил 5,63 промилле, в то время как коэффициент смертности составил 8,04 промилле. В 2025 году в Китае мужское население насчитывало 716,85 миллиона человек, а женское — 688,04 миллиона, говорится на сайте бюро.

С 1 января 2026 года в Китае возобновили начисление налога на добавленную стоимость на презервативы и противозачаточные таблетки. Такое решение власти приняли, чтобы повысить рождаемость.

Востоковед Юрий Тавровский рассказал, чем вызвано сокращение населения в Китае. По словам эксперта, в развитии Китая за последние 10–15 лет происходят перемены от количества к качеству. Также китайцев стали больше волновать качество жизни и уровень дохода.