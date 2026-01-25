Угроза Трампа по Гренландии стала последней каплей для ЕС, заявили на Западе

Ряд официальных лиц в Европейском союзе, комментируя ситуацию вокруг Гренландии, приходят к убеждению, что политическое и экономическое разделение с Соединёнными Штатами становится неизбежным. Как сообщает издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники, для многих правительств стран ЕС, включая давних и традиционно лояльных партнёров, угроза президента Дональда Трампа ввести карательные пошлины стала последней каплей.

Напомним, в субботу Трамп объявил о введении с февраля пошлин в размере 10% на товары из ряда европейских стран (Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии), которые в июне должны возрасти до 25%. Эти меры, по его словам, будут действовать до заключения сделки о покупке США острова Гренландия.

На Западе заявили, что Трамп хочет запретить РФ добычу ископаемых в Гренландии

В частных беседах, как передаёт Politico, обеспокоенные европейские чиновники называют намерение Трампа «захватить Гренландию» поспешным и «безумным», заявляя, что оно заслуживает самых жёстких ответных мер. Согласно изданию, среди высокопоставленных лиц в ЕС нарастает мнение, что при администрации Трампа США более нельзя считать надёжным торговым партнёром или союзником в сфере безопасности, и с этой реальностью пора считаться.

Ранее сообщалось, что Канада готовится отправить войска в Гренландию.