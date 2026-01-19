Пока вы спали: Медведев о болванах из ЕС, в Польше жестко осадили Украину

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

"Водяной пистолет": во Франции высмеяли "базуку" Макрона

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо иронично прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о "настоящей базуке" в ответ на угрозу американского лидера Дональда Трампа. Он заявил, что реальность иная, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в соцсети Х.

"Вы, вероятно, везде прочитаете, что Макрон, столкнувшись с новыми тарифами Трампа из-за Гренландии, призвал к активации "инструмента противодействия принуждению", и что это настоящая "базука" ЕС для контратак! Реальность совершенно иная! Это водяной пистолет!" — написал политик.

Ранее французский лидер запросит активацию со стороны ЕС "инструмента против принуждения", также известного как "торговая базука" на фоне заявления Вашингтона о введении новых пошлин из-за Гренландии.

"Навсегда разделены": в Польше жестко осадили Украину

Экс-посол Польши в Латвии Ежи Новаковский заявил, что принятие Украины в ЕС исключительно по политическим причинам может привести к распаду всего объединения. По его словам, такая модель может стать опасным прецедентом, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата изданию Fakt.

"Если государство признается (Членом ЕС. — Прим. Ред.) без полного объема обязательств и прав, мы, фактически, признаем существование сообщества нескольких скоростей. Вскоре может оказаться, что скоростей станет еще больше, и страны будут навсегда разделены", — пояснил он.

Экс-посол добавил, что такая модель может стать опасным прецедентом, особенно против якобы неудобных Брюсселю стран, таких как Венгрия.

"Огромная проблема": в Германии пожаловались на разрыв связей с Россией

Разрыв связей с Россией в энергетической сфере заставляет Европу исполнять любую волю США по отношению к Гренландии. По словам экс-министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб, причина в страхе прекращения поставок энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Welt.

"Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема", — заявил он.

Политик добавил, что сильная зависимость в энергетике заставляет Брюссель быть куда сговорчивее в вопросе Гренландии.

СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева

Молчаливое согласие Евросоюза на продажу Гренландии США стало бы катастрофическим сигналом для Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Guardian. В материале говорится, что попытка решить все дипломатическим путем говорит о провале стратегии умиротворения американского лидера.

"Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине", — отмечает издание.

Медведев поинтересовался, поняли ли болваны из ЕС смысл лозунга Трампа

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев задался вопросом, дошло ли до «болванов» в Европе значение слогана президента США Дональда Трампа. Речь идет о высказывании американского лидера «Сделаем Америку снова великой», сообщает RT со ссылкой на публикацию политика соцсети Х.