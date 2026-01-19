Пока вы спали: Медведев о болванах из ЕС, в Польше жестко осадили Украину
"Водяной пистолет": во Франции высмеяли "базуку" Макрона
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо иронично прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о "настоящей базуке" в ответ на угрозу американского лидера Дональда Трампа. Он заявил, что реальность иная, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию политика в соцсети Х.
Ранее французский лидер запросит активацию со стороны ЕС "инструмента против принуждения", также известного как "торговая базука" на фоне заявления Вашингтона о введении новых пошлин из-за Гренландии.
"Навсегда разделены": в Польше жестко осадили Украину
Экс-посол Польши в Латвии Ежи Новаковский заявил, что принятие Украины в ЕС исключительно по политическим причинам может привести к распаду всего объединения. По его словам, такая модель может стать опасным прецедентом, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата изданию Fakt.
"Если государство признается (Членом ЕС. — Прим. Ред.) без полного объема обязательств и прав, мы, фактически, признаем существование сообщества нескольких скоростей. Вскоре может оказаться, что скоростей станет еще больше, и страны будут навсегда разделены", — пояснил он.
Экс-посол добавил, что такая модель может стать опасным прецедентом, особенно против якобы неудобных Брюсселю стран, таких как Венгрия.
"Огромная проблема": в Германии пожаловались на разрыв связей с Россией
Разрыв связей с Россией в энергетической сфере заставляет Европу исполнять любую волю США по отношению к Гренландии. По словам экс-министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб, причина в страхе прекращения поставок энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Welt.
Политик добавил, что сильная зависимость в энергетике заставляет Брюссель быть куда сговорчивее в вопросе Гренландии.
СМИ: продажа Гренландии обернется катастрофой для Киева
Молчаливое согласие Евросоюза на продажу Гренландии США стало бы катастрофическим сигналом для Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Guardian. В материале говорится, что попытка решить все дипломатическим путем говорит о провале стратегии умиротворения американского лидера.
"Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине", — отмечает издание.
Медведев поинтересовался, поняли ли болваны из ЕС смысл лозунга Трампа
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев задался вопросом, дошло ли до «болванов» в Европе значение слогана президента США Дональда Трампа. Речь идет о высказывании американского лидера «Сделаем Америку снова великой», сообщает RT со ссылкой на публикацию политика соцсети Х.