В ЕС предрекли неизбежный развод с США из-за Гренландии

Часть чиновников в Европейском союзе (ЕС) считают, что политический развод с США неизбежен. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Такое мнение у европейских чиновников сложилось на фоне ситуации вокруг Гренландии. По словам собеседников агентства, даже для «самых давних и лояльных союзников» США угроза американского лидера Дональда Трампа ввести карательные пошлины стала последней каплей. Уточняется, что в частных разговорах европейские политики называют «безумным» решение Вашингтона.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии. Они затронут Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Швецию, Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию. В свою очередь, страны ЕС задумались над введением ответных пошлин против США на 93 миллиарда евро.