Европа стремится угодить США и для этого прибегает не только к двойным стандартам, но и к «стратегической бесхребетности». В этом ее уличила китайская газета Global Times.

«Европа считает Китай соперником, а США союзником, но когда США угрожают Гренландии или навязывают Европе тарифный вымогательский закон, то результатом становится покорное потворство и терпимость. Это не просто злоупотребление двойными стандартами, но и разоблачение стратегической "бесхребетности"», — указано в сообщении.

Европа также под давлением США все чаще отказывается от использования оборудования из КНР в своей инфраструктуре, что противоречит «научной логике и рыночным принципам». Все это привело к тому, что Европа стала пешкой в попытке США сохранить свое технологическое превосходство, пишет газета.

Ранее о зависимости Европы от США заявил бывший министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб.