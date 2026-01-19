Военный потенциал Франции крайне ограничен, а возможная отправка нескольких тысяч бойцов на Украину не повлияет на ход боевых действий. Об этом ТАСС рассказал французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

По его словам, Париж опустошил свои арсеналы, помогая Киеву.

«Франция отдала Украине почти все свои САУ Caesar, которые были либо уничтожены, либо взяты в виде трофеев армией России. Танков почти не осталось», — указал он. Политик добавил, что военно-промышленный комплекс Франции «практически мертв».

Depeche: Франция направит военных в Гренландию в рамках миссии европейских стран

Также Сорлин напомнил, что в Сухопутных войсках Пятой республики служат 80 тысяч человек, включая небоевой персонал. Он указал, что все французских пехотинцев можно уместить на одном стадионе «Стад де Франс».

7 января президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что на Украину могут отправиться несколько тысяч солдат для поддержания мира. Он уточнил, что речь не идет о силах, которые будут вовлечены в боевые действия.

Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг предсказал, что если на Украине в конце концов разместят контингент европейских войск, то его используют для провокаций против России.