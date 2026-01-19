Глава МИД Чехии раскритиковал идею Павела подарить Украине боевые самолеты

Заявление президента Чехии Петра Павела о возможной передаче Украине подзвуковых боевых самолетов чешского производства вызвало раздражение в правительстве. Глава МИД республики Петр Мацинка заявил, что президент скорее снизил вероятность такого шага, чем приблизил его.

Министр выступил с критикой в эфире Чешского телевидения. По его словам, Павел озвучил инициативу без предварительных консультаций с кабинетом министров. Мацинка дал понять, что подобные заявления в публичном формате только осложняют ситуацию и создают новые риски для Праги.

Он уточнил, что вопрос будет вынесен на обсуждение в понедельник — на встрече лидеров трех партий правящей коалиции. Сам Мацинка также возглавляет движение «Автомобилисты», которое входит в эту коалицию.

Поводом стал визит Павела в Киев. После переговоров с Владимиром Зеленским президент Чехии заявил, что Прага может в короткие сроки передать Украине несколько подзвуковых самолетов чешского производства, которые якобы могли бы использоваться для уничтожения беспилотников.

В парламенте на этом фоне прозвучало уточнение. Глава комитета по международным делам палаты депутатов Радек Вондрачек заявил, что Павел, вероятнее всего, имел в виду самолеты L-159 Alca. По его словам, такие машины состоят на вооружении чешской армии и действительно подходят для борьбы с БПЛА, однако речи о передаче этой техники Украине в формате «подарка» быть не может.