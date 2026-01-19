Глава евродипломатии Кая Каллас везде видит российский след, в том числе в ситуации вокруг Гренландии. Об этом в соцсети X написал ирландский журналист Брайан Макдональд.

«Когда самая громкая угроза в адрес Гренландии исходит из Вашингтона, Каллас все еще слышит шаги Москвы. Эта привычка превратилась в систему», — отметил он.

Таким образом журналист прокомментировал слова Каллас о том, Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками по вопросу Гренландии. После этого главе евродипломатии посоветовали уйти в отставку.