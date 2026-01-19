Германия поднимет аренду для военных баз США из-за Гренландии

Власти Германии могут существенно повысить арендную плату для США за использование военных баз на своей территории. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в Берлине.

При этом, закрытие баз, таких как Рамштайн и Штутгарт, не рассматривается, однако стоимость аренды для американской стороны может заметно вырасти. Это станет ответом на введённые президентом США Дональдом Трампом 10% пошлины.

На сколько именно будет поднята оплата военных баз, в публикации не уточняется.

В Германии потребовали от Евросоюза нанести ответный удар по США

18 января стало известно, что страны Евросоюза обдумывает введение собственных тарифов против США на фоне угроз аннексии Гренландии и торговых ограничений.

