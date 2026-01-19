В Польше выступили с резким предупреждением из-за Украины

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) исключительно по политическим причинам может обернуться распадом всего объединения. С резким предупреждением выступил бывший посол Польши в Латвии Ежи Новаковский в интервью изданию Fakt.

«Если государство признается [членом ЕС] без полного объема обязательств и прав, мы, фактически, признаем существование сообщества нескольких скоростей. Вскоре может оказаться, что скоростей еще больше, и страны будут навсегда разделены», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что это может быть опасным прецедентом, особенно в отношении неудобных Брюсселю стран наподобие Венгрии. Новаковский подчеркнул, что из-за коррупции и разрушений в ходе конфликта Украина еще долго не сможет соответствовать требованиям ЕС.

Ранее в Швейцарии назвали возможное вступление Украины в ЕС угрозой для бюджета объединения.