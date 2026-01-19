Урегулировать текущий конфликт на Украине возможно только через прямые переговоры между Киевом и Москвой, без привлечения внешних посредников. Такое мнение высказал бывший помощник президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин, в эфире своего YouTube-канала.

По его оценке, все попытки достичь завершения противостояния оказываются безрезультатными из-за стратегии нынешнего украинского руководства, стремящегося вовлечь в процесс максимально широкий круг международных участников. Соскин заявил, что глава Украины Владимир Зеленский заблуждается, продолжая рассчитывать на наличие прочных союзников.

В Европе дали совет Каллас по завершению конфликта на Украине

Эксперт также дал жёсткую оценку внутренней ситуации, охарактеризовав её как полный крах в экономической, финансовой, энергетической и гуманитарной сферах, что, по его словам, свидетельствует о конвульсиях и агонии действующего режима.

Ранее в Китае заявили об огромном давлении на Киев в переговорном процессе.