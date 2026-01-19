Европейский союз (ЕС) занимается побуждением Европы к экономическому кризису и войне с Россией. Государствами-членами этого объединения управляют «слабаки», о чем заявил бывший депутат парламента Нидерландов Вибрен ван Хага в беседе с РИА Новости.

«Когда Брюссель начинает говорить о начале войны против России, тогда это становится по-настоящему антиутопией. Чувствуешь себя как главный герой книги (британского писателя) Джорджа Оруэлла…», — отметил политик.

По его мнению, в ЕС у власти сидят «трусы и слабаки», и подобная ситуация сложилась в большинстве стран объединения. Исключения составили Словакия, Польша и Венгрия, уверяет ван Хага, подчеркивая, что сейчас ЕС двигается в чрезвычайно неправильном направлении.

Европейским властям нужно сосредоточиться на местных правительствах, низких налогах, возвращении власти народу, чтобы восстановить традиции и старые ценности, а также отменить часть бессмысленных налогов, к примеру, налог на наследство, отметил экс-парламентарий.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад начать разговаривать с Россией об Украине так, как американцы и европейцы общаются между собой в политическом смысле. По его словам, Западу рано или поздно придется обсуждать новую архитектуру контроля над вооружениями.