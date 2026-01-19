Комик указал на абсурдность слов Трампа о нежелании США соседствовать с Россией

Американский комик Джон Стюарт указал на абсурдность слов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о нежелании соседствовать с Россией. Он высмеял заявление главы США в эфире The Daily Show, выпуск опубликован на YouTube.

«Я не понимаю, зачем захватывать Гренландию?» — задался вопросом комик.

Затем последовал ролик, на котором Трамп объясняет, что если США не сделают это, то Россия или Китай захватят Гренландию, а Штатам не нужно, чтобы Россия или Китай «становились их соседом».

На этом моменте Стюарт демонстрирует карту с границей между США и Россией по Беринговому проливу, между Чукоткой и Аляской, после чего в зале раздается смех.

«Мы уже! Россия уже наш сосед!», — воскликнул комик.

Ранее Трамп пожаловался помощникам на уязвимость Канады перед Россией и Китаем. Как сообщил телеканал NBC News, глава государства обеспокоен тем, что Оттава не может защитить себя и свои границы от любых посягательств со стороны Москвы или Пекина.