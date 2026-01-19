«Базуку» Макрона против Трампа сравнили с водяным пистолетом

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о наличии у Европейского союза (ЕС) «базуки» против угроз лидера США Дональда Трампа являются пустым звуком. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вы везде прочитаете, что Макрон, столкнувшись с новыми тарифами Трампа из-за Гренландии, призвал к активации "инструмента противодействия принуждению", и что это настоящая "базука" ЕС! Реальность совершенно иная! Это водяной пистолет!», — написал он.

Ранее Макрон пригрозил применить «торговую базуку» в ответ на пошлины Трампа из-за Гренландии. Данная мера позволяет ограничивать импорт товаров и услуг.