Украину предупредили о катастрофе в случае продажи Гренландии США

Lenta.ru

Молчаливое согласие Европейского союза (ЕС) на продажу Гренландии Соединенным Штатам Америки стало бы катастрофическим сигналом для Украины. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Украину предупредили о катастрофе в случае продажи Гренландии США
© Global Look Press
«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — предупреждает автор статьи.

Politico: одержимость Трампа Гренландией отвлекла внимание от Украины

Кроме того, в материале отмечается, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатическим путем указывают на провал «стратегии умиротворения» главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди выразил мнение, что присоединение Гренландии к Штатам может изменить позицию Вашингтона и привести к признанию результатов референдума о вхождении Крыма в состав Российской Федерации.