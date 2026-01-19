Молчаливое согласие Европейского союза (ЕС) на продажу Гренландии Соединенным Штатам Америки стало бы катастрофическим сигналом для Украины. Об этом сообщает британская газета Guardian.

«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — предупреждает автор статьи.

Politico: одержимость Трампа Гренландией отвлекла внимание от Украины

Кроме того, в материале отмечается, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатическим путем указывают на провал «стратегии умиротворения» главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди выразил мнение, что присоединение Гренландии к Штатам может изменить позицию Вашингтона и привести к признанию результатов референдума о вхождении Крыма в состав Российской Федерации.