Глава Еврокомиссии обсудила Гренландию с лидерами ЕС и НАТО

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела консультации по вопросу Гренландии и действиям администрации США с рядом ключевых европейских лидеров и генеральным секретарём НАТО. В переговорах приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генсек Альянса Марк Рютте.

Поводом для срочных обсуждений стало решение президента США Дональда Трампа, объявленное 17 января, о введении с февраля пошлин в размере 10% на товары из ряда европейских стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. В дальнейшем ставка должна возрасти до 25%. Эти меры, согласно заявлению, будут действовать до тех пор, пока не будет заключена сделка о покупке США острова Гренландия.

Фон дер Ляйен подчеркнула в своём сообщении в социальной сети X, что Европейский союз намерен защищать свои стратегические экономические интересы и вопросы безопасности. Она добавила, что ЕС будет противостоять подобным вызовам, угрожающим европейской солидарности, с твёрдостью и решимостью.

