В Китае заявили об огромном давлении на Киев в переговорном процессе
В публикации китайского портала Sohu отмечается, что украинское руководство испытывает значительное давление в контексте поиска путей урегулирования конфликта.
Автор статьи приходит к выводу, что противостояние достигло критического момента.
По его мнению, украинские силы вынуждены оставлять свои оборонительные позиции, а значительная часть военнослужащих склоняется к прекращению сопротивления и сдаче в плен.
