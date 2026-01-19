В публикации китайского портала Sohu отмечается, что украинское руководство испытывает значительное давление в контексте поиска путей урегулирования конфликта.

Автор статьи приходит к выводу, что противостояние достигло критического момента.

В Китае заявили о беспрецедентном давлении на Украину в переговорах

По его мнению, украинские силы вынуждены оставлять свои оборонительные позиции, а значительная часть военнослужащих склоняется к прекращению сопротивления и сдаче в плен.

