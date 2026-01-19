В США назвали следующую цель после Гренландии

Канада может стать следующей целью США после присоединения Гренландии. Такое развитие событий спрогнозировал подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в разговоре с РИА Новости.

Он допустил, что Вашингтон может окружить Канаду и аннексировать часть ее территории. Эксперт также отметил, что считает события вокруг Гренладии «невероятными».

Дмитриев назвал следующую цель Трампа после Гренландии

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пожаловался помощникам на уязвимость Канады перед Россией и Китаем. Как сообщил телеканал NBC News, глава государства обеспокоен тем, что Оттава не может защитить себя и свои границы от любых посягательств со стороны Москвы или Пекина.