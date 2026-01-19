В Британии прокомментировали конфликт Зеленского и Кличко

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошел новый публичный конфликт после объявления режима чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

Отмечается, что украинский лидер раскритиковал киевскую администрацию за недостаточную подготовку по сравнению с другими городами, тем самым «подорвав доверие общественности к местным властям» и продемонстрировав политический сумбур. Кличко, в свою очередь, счел критику со стороны Зеленского оскорблением «самоотверженной работы тысяч людей» в столице.

Зеленский выразил недовольство работой Кличко

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал конфликт киевского мэра и украинского президента клубом конкурирующего кретинизма.