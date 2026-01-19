США вынуждены взять Гренландию под свой контроль из-за «слабости Европы». Унизительное высказывание допустил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News.

«Мы — самая сильная страна в мире. Европейцы демонстрируют слабость. США демонстрируют силу», — сказал он.

Глава Минфина подчеркнул, что контроль над островом имеет решающее значение в вопросе противостояния России и Китаю. Он также заверил, что США будут соблюдать свои обязательства перед союзниками по НАТО, если «Россия нападет на Гренландию».

Ранее Бессент высказался о попытках Европейского союза (ЕС) противостоять России. По словам главы американского Минфина, в Вашингтоне видят неспособность ЕС дать России серьезный отпор.