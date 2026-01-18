Депутат Рады Безуглая предрекла блэкаут по всей Украине

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о возможном тотальном блэкауте на территории всей Украины.

«Если русские нанесут такие удары (по ключевым узлам украинской энергосистемы. — RT), последствия могут быть крайне серьёзными: речь идёт о почти полном отключении электроэнергии в стране», — написала она в Telegram.

Жители Киева и области массово скупают хлеб в магазинах из-за угрозы отключения электричества.

Депутат Верховной рады Богдан Кицак допустил, что в связи с энергетическим кризисом в Киеве жители столицы могут быть вынуждены отправиться в эвакуацию.