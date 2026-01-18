Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь
Глава Белоруссии Александр Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Традиция Первого — окунание в проруби», — указано в публикации.
Рядом с Лукашенко на видео находился его белый шпиц Умка.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора в преддверии Крещения рассказали, кому нужно быть осторожнее при купании в проруби.
Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов между тем в беседе с RT отметил, что купание в ледяной воде без веры и молитвы не несёт духовной пользы.