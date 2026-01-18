Глава Белоруссии Александр Лукашенко на Крещение окунулся в прорубь.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Традиция Первого — окунание в проруби», — указано в публикации.

Рядом с Лукашенко на видео находился его белый шпиц Умка.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора в преддверии Крещения рассказали, кому нужно быть осторожнее при купании в проруби.

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов между тем в беседе с RT отметил, что купание в ледяной воде без веры и молитвы не несёт духовной пользы.